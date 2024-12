Scheveningen verwacht vreugdevuur maandag al aan te steken

DEN HAAG (ANP) - De bouwers van het jaarlijkse vreugdevuur in Scheveningen gaan ervan uit dat hun vuur maandagavond al moet worden aangestoken, een dag voor de jaarwisseling. De weersverwachtingen voor de nacht van 31 december op 1 januari zijn ongunstig, het gaat waarschijnlijk te hard waaien. Ook vorig jaar werd het evenement een dag vervroegd.

"Helaas zijn de weergoden ons de afgelopen jaren niet goed gezind, maar we zullen er uiteraard weer een mooi feest van maken met zijn allen als het morgen doorgaat", laten de organisatoren in Scheveningen zondagavond weten. Hun rivalen uit Duindorp, aan de andere kant van de haven van Scheveningen, hebben nog niets gemeld over hun verwachtingen.

De gemeente Den Haag neemt maandag een besluit over de vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp. Het KNMI verwacht tijdens de jaarwisseling zware windstoten langs de kust. Om die reden heeft de gemeente Delft zondag al besloten om het vreugdevuur daar maandag al te houden. Het is nog niet bekend of een vreugdevuur in Wassenaar tijdens de jaarwisseling doorgaat. Amsterdam neemt maandag een besluit over het oudejaarsvuur in Floradorp in stadsdeel Noord.