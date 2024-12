Oud-president VS Jimmy Carter overleden

WASHINGTON (ANP/RTR) - De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter is op 100-jarige leeftijd overleden, meldde de Atlanta Journal-Constitution zondag. Een zoon van Carter maakte bekend dat zijn vader zondag thuis overleed.

Carter was van januari 1977 tot januari 1981 president namens de Democraten nadat hij de zittende Republikeinse president Gerald Ford had verslagen in de Amerikaanse verkiezingen van 1976. Vier jaar later verloor hij het presidentschap aan zijn Republikeinse uitdager Ronald Reagan.

Tijdens zijn presidentschap kreeg hij te maken met een slechte economie en de gijzelingscrisis in Iran. Maar hij bemiddelde ook vrede tussen Israël en Egypte en ontving later de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn humanitaire werk.