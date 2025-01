Schiphol informeert reizigers over niet rijdende treinen

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol gaat reizigers via de website en sociale media informeren dat er geen treinen van, naar en via de Amsterdamse luchthaven rijden. Een woordvoerder van Schiphol meldt verder dat de luchthaven pas net op de hoogte is van het probleem en dat momenteel wordt uitgezocht hoe er geanticipeerd gaat worden.

Door een kapotte bovenleiding ontstonden er aan het einde van de middag problemen. Later bleek helemaal geen treinverkeer meer mogelijk te zijn en dit duurt naar verwachting zeker tot maandagochtend 02.00 uur.