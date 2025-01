Speciale gezant sprak met nieuwe machthebbers in Syrië

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse speciale gezant voor Syrië, Gijs Gerlag, heeft de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Damascus. Hij heeft daar onder meer gesproken met het interim-bestuur dat de macht heeft overgenomen van de gevallen president Bashar al-Assad. Dat meldt minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

De tijdelijke regering in Damascus staat onder leiding van de streng islamitische groep Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Gerlag heeft bij de nieuwe machthebbers onder meer gehamerd op het belang van "een inclusieve transitie" waarbij ook de rechten van minderheden, zoals christenen en Koerden, worden beschermd. Zijn bezoek was daarnaast bedoeld om inzicht te krijgen in de huidige veiligheidssituatie in het land.

"Met dit bezoek van Gijs Gerlag​ wordt verkend hoe een politieke transitie door Nederland en in EU-verband gesteund kan worden", aldus Veldkamp. "Het bevorderen van stabiliteit in Syrië is namelijk ook in het Nederlands belang, bijvoorbeeld op het gebied van terrorismebestrijding en de terugkeer van vluchtelingen."

Het bezoek van de speciale gezant was het eerste contact tussen Nederland en de nieuwe machthebbers in Syrië. Het openen van een Nederlandse ambassade in Damascus is volgens Veldkamp nu niet aan de orde. Onder anderen de Franse en Duitse minister van Buitenlandse Zaken brachten de afgelopen dagen al zelf een bezoek aan Damascus.