Duitsland wil deel van Syrische vluchtelingen terugsturen

De Duitse regering gaat kijken of een deel van de ongeveer 1 miljoen Syrische vluchtelingen in Duitsland uitgezet kan worden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser zegt dat.Faeser praat met Duitse kranten over hoe ze met Syrische vluchtelingen omgaat na de val van Assad.

"De Federale Dienst voor Migratie en Vluchtelingen zal de bescherming voor vluchtelingen in Duitsland aanpassen als de situatie in Syrië beter wordt", zegt Faeser.

Situatie in Syrië wordt onderzocht

De Duitse overheid is nog bezig met het maken van een overzicht van de huidige situatie in Syrië. Nadat Assad vorige maand werd verdreven, maken rebellen de dienst uit. De Duitse migratiedienst heeft eerder besloten een beslissing over het uitzetten van Syriërs uit te stellen omdat de veiligheidssituatie in het land onzeker is.

Bovendien hoeven niet alle Syriërs die nu nog in het land wonen, terug te keren volgens Faeser. "Iedereen die goed geïntegreerd is, werkt, Duits heeft geleerd en hier een nieuw thuis heeft gevonden, mag blijven", zegt ze.