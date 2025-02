Scholen gaan verplichte doorstroomtoets toch afnemen

HAARLEM (ANP) - Vier basisscholen die leerlingen uit groep 8 de verplichte doorstroomtoets niet hebben laten maken, gaan die toets toch afnemen. Ze doen dat na druk van staatssecretaris Mariëlle Paul voor Funderend Onderwijs. Zij dreigde met financiële sancties tegen de scholen uit Bergen en Haarlem.

"Dat is een risico dat je niet wilt lopen", zegt Remco Prast van Leve het Onderwijs, een beweging van scholen die tegen de verplichte doorstroomtoets is. Hij bevestigt berichtgeving van de Volkskrant. "Er wordt powerplay gespeeld, en dat zien we de komende tijd niet veranderen." Hij noemt het dreigende ingrijpen van Paul "buitenproportioneel". Volgens hem wordt door de betrokken schoolbesturen nagedacht over een bezwaarprocedure.

De scholen moeten de toets voor 7 maart afnemen.