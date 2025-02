Viaplay winstgevend na periode van financiële moeilijkheden

STOCKHOLM (ANP) - Viaplay, het Zweedse streamingplatform dat onder andere de Formule 1-uitzendingen in Nederland verzorgt, heeft een flink verlies in 2023 vorig jaar omgebogen in winst. Het bedrijf kwam twee jaar geleden in financiële moeilijkheden en kondigde aan zich uit veel landen terug te trekken om kosten te besparen. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt met schuldeisers en aandeelhouders.

Viaplay boekte een omzet van bijna 18,5 miljard Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 1,7 miljard euro. Dat is iets minder dan in 2023. Onder de streep bleef daarvan 106 miljoen Zweedse kroon over, tegen een verlies van bijna 9,8 miljard Zweedse kroon een jaar eerder. Het aantal abonnees laat nog altijd een daling zien en kwam eind 2024 uit op ruim 4,7 miljoen. Dat is 1,8 procent minder dan eind 2023.

Viaplay werd vorig jaar gered van een mogelijk faillissement na een kapitaalinjectie. Als gevolg daarvan bleven aandeelhouders zitten met aandelen die vrijwel niets meer waard waren, maar konden tegelijk schulden worden weggestreept en stroomde er weer nieuw geld naar het bedrijf.