Scholen in Almere en Lelystad bedreigd via Snapchat

ALMERE (ANP) - Via Snapchat gaan dreigingen rond aan het adres van scholen in Almere en Lelystad, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Flevoland. De scholen gaan dinsdag gewoon open, wel houdt de politie "een oogje in het zeil" bij de onderwijsinstellingen.

De politie houdt contact met de scholen. Op screenshots, die Omroep Flevoland heeft bijgevoegd van de dreigingen via sociale media, wordt onder meer gesproken over een bom en een schietpartij.

Maandagavond gingen ook dreigberichten rond aan het adres van scholen in Den Bosch. De politie onderzoekt de herkomst van de berichten.