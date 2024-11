Scholz bereid om nog dit jaar een vertrouwensstemming te houden

BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zondag gezegd dat hij bereid is om nog dit jaar het parlement om een vertrouwensstemming te vragen. Een dergelijke stemming moet de weg vrijmaken voor vervroegde verkiezingen in Duitsland.

Scholz zei in een tv-interview dat "het voor mij geen probleem zou zijn" om de parlementaire stemming vóór Kerstmis aan te vragen. Eerder had hij gesproken over een stemming medio januari en een verkiezing eind maart.

Woensdag viel de regeringscoalitie uiteen toen Scholz zijn minister van Financiën na wekenlang geruzie over de toekomstige economische koers van de regering ontsloeg.