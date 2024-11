Sinner begint jacht op ATP Finals-titel met zege op De Minaur

TURIJN (ANP) - De Italiaan Jannik Sinner is de jacht op zijn eerste ATP Finals-titel overtuigend begonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in zijn eerste groepswedstrijd in Turijn de Australiër Alex de Minaur met 6-3 6-4. De partij was na een kleine anderhalf uur afgelopen.

De 23-jarige Sinner verloor in de derde game van de eerste set nog als eerste zijn service, maar maakte dat goed door daarna twee keer achterelkaar De Minaur te breken. In de tweede set maakte Sinner het verschil met een break in de vijfde game.

De Amerikaan Taylor Fritz won in deze poule eerder op zondag al in twee sets van de Rus Daniil Medvedev. De eerste twee van elke poule plaatsen zich voor de halve finales.

Sinner haalde vorig jaar de finale, waarin hij verloor van de Serviër Novak Djokovic. De titelhouder is er deze week niet bij in Turijn door een blessure.