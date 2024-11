Liam Payne herdacht tijdens MTV Europe Music Awards

MANCHESTER (ANP) - Bij de MTV Europe Music Awards is zondagavond kort stilgestaan bij het overlijden van de voormalig One Direction-zanger Liam Payne. De artiest overleed vorige maand op 31-jarige leeftijd nadat hij van zijn hotelbalkon in Buenos Aires viel.

Rita Ora, die de awardshow presenteerde, noemde Payne "een van de aardigste mensen" die ze kende. "Hij had een ontzettend groot hart en was altijd de eerste om iemand te helpen. Hij bracht zoveel vreugde in elke ruimte die hij binnenliep en hij heeft zo'n stempel op deze wereld achtergelaten." Ora vroeg alle aanwezigen in de zaal en de kijkers thuis een moment te nemen om Payne te herinneren. Vervolgens werden enkele foto's van Payne op een groot scherm afgebeeld.

De MTV Europe Music Awards werden zondag uitgereikt in Manchester. De grote winnaar was Taylor Swift. De 34-jarige zangeres was de populairste artiest in vier categorieën. Andere grote prijzen waren voor Ariana Grande (Best Pop) en Sabrina Carpenter. Zij won in de categorie Best Song met haar zomerhit Espresso.