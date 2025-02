Scholz: Europa en VS moeten samen optrekken voor Oekraïne

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft opgeroepen tot eenheid tussen Europa en de Verenigde Staten als het gaat om Oekraïne. Eerder maandag kwamen regeringsleiders van een aantal Europese landen bijeen om de plannen van de VS over Oekraïne te bespreken.

"Er mag geen verdeling van veiligheid en verantwoordelijkheid zijn tussen Europa en de VS", zei Scholz tegen journalisten nadat hij was vertrokken van de spoedtop in Parijs. "Met andere woorden, de NAVO is gebaseerd op het feit dat we altijd samen optreden en het risico delen en zo onze veiligheid garanderen. Dit mag niet in twijfel worden getrokken."

De bondskanselier zei ook dat elk debat over het sturen van vredestroepen naar Oekraïne "volstrekt voorbarig" en "hoogst ongepast" was zolang de oorlog voortduurt. Scholz zei dat hij "een beetje geïrriteerd" was over het debat "op het verkeerde moment en over het verkeerde onderwerp".