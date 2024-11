Scholz hekelt nieuwe raket Russen als verschrikkelijke escalatie

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft de inzet van een experimentele nieuwe Russische raket tegen Oekraïne een verschrikkelijke escalatie genoemd. De regeringsleider wilde er echter geen consequenties aan verbinden, zoals het alsnog leveren van Duitse langeafstandsraketten aan het belaagde Oekraïne.

Scholz hekelde het akkoord van de Russische president Vladimir Poetin voor de aanval, die de Oekraïense stad Dnipro trof. Hij vergeleek het met de inzet van Noord-Koreaanse soldaten die nu sterven voor Poetins "imperiale droom".

Scholz hield echter vol dat de weigering van zijn regering om Oekraïne te voorzien van langeafstandsraketten om Russisch grondgebied te raken, juist is. Hij zei dat het nodig was ervoor te zorgen dat het conflict in Oekraïne niet een regelrechte oorlog wordt tussen Rusland en de NAVO.