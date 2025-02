Scholz na debat: heb laten zien dat ik verkiezingen kan winnen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zichzelf een positieve recensie gegeven na zijn televisiedebat met de conservatieve oppositieleider Friedrich Merz. "Ik ben van plan de verkiezingen te winnen. En ik denk dat zondag heeft laten zien dat ik dat kan", zei de sociaaldemocraat. Hij moest tijdens het treffen zijn eigen beleid verdedigen, maar ging ook in de aanval en uitte harde kritiek op plannen van Merz.

Uit een peiling kwam na het debat naar voren dat een kleine meerderheid van de kijkers Scholz aanwees als winnaar. 37 procent vond dat hij het best presteerde, 34 procent zei dat Merz het beter deed. Ongeveer een derde van de respondenten zag geen verschil en dat doet vermoeden dat het debat een gemiste kans is voor Scholz. Hij staat met zijn linkse SPD flink achter in de peilingen en moet een inhaalslag maken.

Scholz krijgt komend weekend een nieuwe kans. Dan doen de regeringschef en CDU-voorman Merz mee aan een debat met twee andere kandidaten, Alice Weidel van de AfD en Robert Habeck van De Groenen.