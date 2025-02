Gasprijs stijgt naar hoogste niveau in twee jaar

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is maandag verder opgelopen tot het hoogste niveau in twee jaar tijd. De stijging wordt veroorzaakt door het koudere weer. De lagere temperaturen zorgen voor meer energieverbruik voor verwarming, waardoor de gasvoorraden in Europa steeds verder afnemen. Daarnaast dreigen de mogelijke Amerikaanse importheffingen de aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Verenigde Staten, die nodig is om de voorraden aan te vullen, te verstoren.

De prijs voor gas voor levering in maart noteerde maandagochtend op de gasbeurs in Amsterdam bijna 5 procent hoger op ruim 58 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds februari 2023. De gasprijs zal naar verwachting verder stijgen door de komst van kouder winterweer in het noordwesten van Europa de komende dagen. De gasvoorraden dreigen daardoor verder leeg te raken.

Volgens gegevens van de Europese belangenvereniging voor gasinfrastructuur GIE zijn de gasvoorraden in de Europese Unie momenteel voor iets minder dan de helft gevuld. Dat is het laagste punt voor de tijd van het jaar ​​sinds de energiecrisis in 2022. De Nederlandse gasopslagen zijn nog voor ongeveer een derde gevuld. Europa dreigt daarmee het winterseizoen met een lage gasvoorraad te verlaten, waardoor het duurder wordt om deze aan te vullen voor het volgende stookseizoen.