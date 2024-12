Scholz noemt telefoongesprek met Poetin frustrerend

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz vond het telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin van vorige maand "frustrerend". Maar hoewel het belletje geen resultaten had opgeleverd, is Scholz bereid om nog eens naar het Kremlin te bellen.

Scholz vertelde op televisie dat hij de Russische president heeft gevraagd om zijn troepen terug te trekken uit Oekraïne, maar dat Poetin niet te bewegen was. "Hij herhaalde simpelweg al zijn vaste uitspraken."

De bondskanselier kreeg veel kritiek uit Oekraïne en Oost-Europa op zijn telefoongesprek met Poetin, maar Scholz heeft zijn initiatief verdedigd. Volgens hem zou het slecht zijn als geen enkele Europese leider in contact staat met de Russische leider, terwijl de Amerikanen dat wellicht wel snel doen. Hij doelde daarmee op het aanstaande presidentschap van Donald Trump, die heeft aangegeven snel met Poetin te willen overleggen over een einde aan de oorlog in Oekraïne.