DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister-president Dick Schoof heeft de Israëlische president Yitzhak Herzog gebeld om duidelijk te maken dat Nederland met sancties komt als zijn land niet onmiddellijk veel meer humanitaire hulp toelaat in de Gazastrook. Dat laat de premier weten in een bericht op X. Eerder op de dag overlegde hij met de vicepremiers en met de ministers Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) en Ruben Brekelmans (Defensie) over de snel verslechterende situatie in Gaza.