DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet komt met eigen maatregelen tegen Israël als dat land afspraken over het toelaten van humanitaire hulp in de Gazastrook niet nakomt. Daartoe is maandag besloten tijdens een overleg van de top van het kabinet met buitenlandminister Caspar Veldkamp in het Catshuis, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van De Telegraaf.