Schoof doet geen aangifte tegen Faber om 'lek' uit ministerraad

Minister-president Dick Schoof vindt dat oud-minister Marjolein Faber (Asiel, PVV) haar geheimhoudingsplicht niet heeft geschonden in haar boek en doet daarom ook geen aangifte. De partijloze premier is geen citaten uit de notulen van de ministerraad of conclusies van de onderraden tegengekomen. Ook vond hij geen bewijs dat hier direct uit is geput.

Dat schrijft de premier in antwoord op Kamervragen van D66, die samen met NSC vindt dat Schoof wel aangifte had moeten doen.

De discussie hierover gaat over een passage in het boek waarin Faber een overleg beschrijft dat ze had met toenmalig NSC-minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) over asielmaatregelen. Daarin noemde de PVV-politicus specifieke maatregelen die Uitermark volgens haar wilde schrappen uit haar asielwetten.

Lekken uit ministerraad is verboden

Staatsrechtgeleerde Wim Voermans vroeg zich op X af of Faber hier een ambtsmisdrijf heeft begaan. Lekken uit de ministerraad is namelijk verboden.

De landsadvocaat heeft Schoof advies gegeven over de kwestie en heeft daarvoor ook stukken ingezien over wat is besproken in de ministerraad. Die heeft daarin geen bevestiging gevonden dat "deze passages als zodanig" zijn besproken in de ministerraad, schrijft de partijloze premier. "Dat bij elkaar maakt dat ik nu niet kom tot een redelijk vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd", concludeert Schoof.

Dat de passages uit het boek kunnen verwijzen naar gesprekken in de ministerraad, kan volgens de landsadvocaat niet worden uitgesloten. Aan de andere kant benoemde Faber volgens de jurist ook punten waarover "in bredere zin" publiekelijk werd gediscussieerd, ook tussen haar en Uitermark.