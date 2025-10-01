ECONOMIE
Shutdown VS deert AEX niet, staalfabrikanten winnen fors

Economie
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 17:56
anp011025196 1
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een aanzienlijke plus gesloten. Beleggers schrokken niet van de sluiting van overheidsdiensten in de Verenigde Staten als gevolg van een politieke impasse. Staalfabrikanten maakten een koerssprong dankzij Europese plannen om importquota voor staal te verlagen.
De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 948,18 punten. De MidKap won 1,3 procent tot 905,75 punten. Metaalconcerns ArcelorMittal en Aperam waren in de twee indexen de grootste winnaars, met plussen van respectievelijk ruim 5 en bijna 12 procent. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen ongeveer 1 procent.
De Europese Commissie is van plan de maximale hoeveelheid staal die zonder heffingen de EU binnen mag komen flink te verlagen, meldde persbureau Reuters. Ook zouden de invoerheffingen op staal in de voorstellen van het dagelijks EU-bestuur flink omhooggaan.
