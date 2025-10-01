Kabinet komt afstandsmoeders nog niet tegemoet, meer tijd nodig

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft meer tijd nodig om een passende tegemoetkoming te bedenken voor mensen die tussen 1956 en 1984 gedwongen werden hun pasgeboren baby af te staan of als baby werden afgestaan. De demissionaire staatssecretarissen Arno Rutte (Justitie en Veiligheid) en Judith Tielen (Jeugd, Preventie en Sport) willen het "zo zorgvuldig mogelijk" doen. Ze erkennen dat deze mensen groot leed is aangedaan, maar zoeken nog een manier voor een officiële erkenning hiervan.

De twee VVD-bewindspersonen reageerden woensdag in een brief aan de Tweede Kamer voor het eerst op een rapport van een commissie over het onderwerp. Het rapport verscheen in juni en daarin staat dat veel ouders en kinderen er nog last van hebben.

Vrouwen moesten onder dwang hun kind afstaan, bijvoorbeeld als ze niet getrouwd waren met de vader van het kind. Dit is bij ongeveer 15.000 mensen gebeurd. De dwang kwam vaak vanuit de familie of de kerk.

'Onnodig en groot leed'

De staatssecretarissen zeggen de getroffen mensen nauw te betrekken bij het bedenken van herstelmaatregelen. De commissie had aanbevelingen gedaan, maar de bewindspersonen willen niet alleen daarnaar kijken, omdat die niet zouden aansluiten bij de wensen van alle slachtoffers.

"Allereerst willen wij naar de moeders en de afgestanen uitspreken dat de schrijnende gebeurtenissen die in dit rapport zijn beschreven niet hadden mogen plaatsvinden", aldus de bewindslieden. De VVD'ers erkennen dat de ouders "onnodig en groot leed" is aangedaan doordat ze gedwongen werden hun kind ter adoptie af te staan.

De staatssecretarissen roepen meerdere organisaties op te reflecteren op hun eigen rol. Het gaat onder meer om de Raad voor de Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.