Schoof: EU-leiders eens over noodzaak innovatie van drones

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 19:40
KOPENHAGEN (ANP) - Alle EU-regeringsleiders vinden dat de EU "echt veel" moet doen aan innovatie van de defensie-industrie, zei demissionair premier Dick Schoof na afloop van de informele EU-top. Die moet zich vooral toespitsen op drones, "want dat is de modern warfare", moderne oorlogsvoering, zei Schoof.
Volgens Schoof was dat een van de belangrijkste resultaten van het overleg dat ruim een uur langer duurde dan gepland. Er is vooral lang over defensie gesproken en relatief kort over Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak met de leiders via een videoverbinding.
In de discussie over hulp aan Oekraïne is besproken dat de kosten daarvan eerlijk gedeeld moeten worden door alle EU-landen, zei Schoof. Dat is nu niet het geval. Denemarken en Nederland behoren tot de landen die veel steun aan Oekraïne geven. Zuid-Europa blijft ver achter.
De regeringsleiders dineren woensdag bij het Deense koninklijk paar. Daarna wordt de pers geïnformeerd over de resultaten van de top.
