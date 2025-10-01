ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Diddy wil spreken bij zitting vonnis

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 19:55
anp011025210 1
NEW YORK (ANP) - Sean 'Diddy' Combs is van plan om vrijdag te spreken bij de zitting waar hij zijn vonnis te horen krijgt. Dat zeggen de advocaten van de hiphopmagnaat in gerechtelijke documenten. "Het vonnis is van groot belang voor de heer Combs. Hij wil graag voor de rechtbank verschijnen en de rechter toespreken", schrijft advocaat Teny Geragos.
De 55-jarige Combs, die dit jaar door een jury schuldig werd bevonden aan het vervoeren van personen met het oog op prostitutie, liet tijdens de behandeling van zijn zaak weinig van zich horen. Hij had wel de mogelijkheid om zelf te getuigen, maar daar zag hij vanaf.
Amerikaanse aanklagers willen dat de rapper ruim elf jaar de cel in gaat. Zijn advocaten drongen eerder bij de rechter aan op een straf van veertien maanden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

shutterstock_2410815143 (1)

Heb je een magnesiumsupplement nodig?

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

Loading