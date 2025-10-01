Diddy wil spreken bij zitting vonnis

NEW YORK (ANP) - Sean 'Diddy' Combs is van plan om vrijdag te spreken bij de zitting waar hij zijn vonnis te horen krijgt. Dat zeggen de advocaten van de hiphopmagnaat in gerechtelijke documenten. "Het vonnis is van groot belang voor de heer Combs. Hij wil graag voor de rechtbank verschijnen en de rechter toespreken", schrijft advocaat Teny Geragos.

De 55-jarige Combs, die dit jaar door een jury schuldig werd bevonden aan het vervoeren van personen met het oog op prostitutie, liet tijdens de behandeling van zijn zaak weinig van zich horen. Hij had wel de mogelijkheid om zelf te getuigen, maar daar zag hij vanaf.

Amerikaanse aanklagers willen dat de rapper ruim elf jaar de cel in gaat. Zijn advocaten drongen eerder bij de rechter aan op een straf van veertien maanden.