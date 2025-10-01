Voorstellen voor einde shutdown weer verworpen in Senaat VS

WASHINGTON (ANP) - In de Verenigde Staten heeft de Senaat opnieuw tegen voorstellen gestemd om de shutdown te beëindigen. Zowel plannen van de Democraten als van de Republikeinen van president Donald Trump konden op onvoldoende steun rekenen, schrijven media als The New York Times en The Hill.

Een einde aan de gedeeltelijke sluiting van de landelijke overheid lijkt daarmee nog niet in zicht. De shutdown begon om middernacht omdat het niet lukte overeenstemming te bereiken over de financiering van overheidsdiensten. Dat betekent dat veel ambtenaren tijdelijk naar huis worden gestuurd of zonder directe betaling moeten doorwerken. Het gaat naar schatting om 750.000 personen per dag, schrijft NBC News. Dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening aan burgers.

Het Republikeinse voorstel voorziet in een verlenging van het bestaande beleid, maar dat vinden de Democraten niet acceptabel. Die eisen concessies in ruil voor hun steun en willen onder meer dat sommige bezuinigingen worden teruggedraaid.