ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voorstellen voor einde shutdown weer verworpen in Senaat VS

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 19:39
anp011025207 1
WASHINGTON (ANP) - In de Verenigde Staten heeft de Senaat opnieuw tegen voorstellen gestemd om de shutdown te beëindigen. Zowel plannen van de Democraten als van de Republikeinen van president Donald Trump konden op onvoldoende steun rekenen, schrijven media als The New York Times en The Hill.
Een einde aan de gedeeltelijke sluiting van de landelijke overheid lijkt daarmee nog niet in zicht. De shutdown begon om middernacht omdat het niet lukte overeenstemming te bereiken over de financiering van overheidsdiensten. Dat betekent dat veel ambtenaren tijdelijk naar huis worden gestuurd of zonder directe betaling moeten doorwerken. Het gaat naar schatting om 750.000 personen per dag, schrijft NBC News. Dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening aan burgers.
Het Republikeinse voorstel voorziet in een verlenging van het bestaande beleid, maar dat vinden de Democraten niet acceptabel. Die eisen concessies in ruil voor hun steun en willen onder meer dat sommige bezuinigingen worden teruggedraaid.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

shutterstock_2410815143 (1)

Heb je een magnesiumsupplement nodig?

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

Loading