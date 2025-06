Schoof hoopt dat NAVO-top historisch toonbeeld van eenheid wordt

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof hoopt dat de NAVO-top in Den Haag een "historisch toonbeeld van eenheid" van alle lidstaten wordt. "Eenheid is ons sterkste wapen", zegt Schoof daarover in zijn openingsspeech van de top. Volgens Schoof is het belangrijk dat alle lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen, waaronder voor "financiële verplichtingen".

Die eenheid was in de aanloop naar de top niet vanzelfsprekend. Spanje protesteerde publiekelijk tegen de verplichting om 5 procent van de totale economie in defensie te steken. Er moest een "lossere formulering" aan te pas komen om Spanje binnenboord te houden. Ook andere landen, zoals België en Slowakije, hebben om "flexibiliteit" gevraagd.