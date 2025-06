Schoof vindt dreiging nu groter dan in Koude Oorlog

DEN HAAG (ANP) - Nog nooit heeft de NAVO voor zo'n grote uitdaging gestaan, zei demissionair premier Dick Schoof dinsdag tijdens een toespraak op de eerste dag van de NAVO-top in Den Haag. "Generaties lang leek een reële oorlogsdreiging in ons deel van de wereld nauwelijks voorstelbaar, zelfs niet op het hoogtepunt van de Koude Oorlog."

De afgelopen jaren is de situatie drastisch veranderd, aldus de premier. De aanval van Rusland op buurland Oekraïne was volgens hem een "wake-upcall". "Een nieuw besef dat we onze manier van leven, onze fundamentele waarden en bovenal: onze vrijheid moeten verdedigen." Daardoor is de relevantie van de NAVO "tastbaarder dan ooit".

Wel is de dreiging anders dan in de Koude Oorlog, aldus de minister-president. De NAVO-landen moeten weerstand bieden aan nieuwe vormen zoals cyberaanvallen en verspreiding van desinformatie. Dat wordt het grijze gebied tussen oorlog en vrede genoemd.

Overgangsfase

Die nieuwe vormen van gevaar betekenen ook dat de strijdkrachten daarop moeten inspelen. Hightech, wetenschap en logistiek gaan een steeds grotere rol spelen, zei hij.

De NAVO en de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten bevinden zich volgens Schoof in een "overgangsfase". De Amerikanen willen dat Europa meer geld uitgeeft aan defensie en meer verantwoordelijk wordt voor zijn eigen veiligheid. Ook richten de Amerikanen zich steeds meer op Azië. Zij zien China als de grootste dreiging. Daar zie je ook een tweedeling. Voor veel landen in Europa komt de grootste dreiging van Rusland.

Desondanks verandert de essentie van het Atlantische bondgenootschap niet, aldus Schoof. 32 landen "die samen sterk staan om hun collectieve veiligheid te verdedigen". De eenheid van de NAVO staat voor hem voorop bij deze top, benadrukt hij al lang.