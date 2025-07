Schoof: kabinet tornt niet aan geld voor verlaging eigen risico

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat gewoon door met het plan om het eigen risico te halveren, zoals de ingekrompen coalitie destijds met de PVV had afgesproken. Volgens demissionair en partijloos premier Dick Schoof zijn de financiële aspecten hiervan onderdeel van het nieuwe zorgakkoord dat begin juli werd gesloten met veel zorgpartijen. Schoof zei dat vrijdag tijdens zijn persconferentie na de laatste ministerraad voor de zomer na aantijgingen van oud-zorgminister en vicepremier Fleur Agema (PVV) op X.

Agema vraagt zich af waarom het kabinet de wet die regelt dat het eigen risico wordt verlaagd, nog steeds niet heeft behandeld. Als dit niet op tijd gebeurt, dan komt volgens haar de verlaging in gevaar of wordt de invoering per 2027 niet gehaald. Ze vreest dat de 4,6 miljard euro die met de verlaging is gemoeid "wordt ingepikt door Dick's NAVO-norm van 5%".

Maar Schoof sprak tegen dat het geld dat voor de verlaging is gereserveerd, op een andere manier wordt uitgegeven.