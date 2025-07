Pogacar draagt ritwinst op aan gevallen helper Almeida

MÛR-DE-BRETAGNE (ANP) - Tadej Pogacar draagt de winst van de zevende etappe in de Tour de France op aan zijn gevallen ploeggenoot João Almeida. De Sloveen heroverde met zijn tweede etappezege de gele trui op Mathieu van der Poel. "We wilden allebei deze etappe op deze iconische klim winnen, maar jammer genoeg werd het geen rematch met Van der Poel", aldus Pogacar in een flashinterview. Pogacar heeft naast de gele trui ook de groene trui in handen.

Volgens Pogacar ging alles zoals zijn ploeg van UAE Team Emirates vooraf had gepland. "We hadden een plan en dat hebben we uitgevoerd. De ploeg heeft me afgezet aan de voet van de laatste klim", zei Pogacar in Mûr-de-Bretagne. Pogacar maakte zich na de zege meteen zorgen om zijn helper Almeida die in de slotfase bij een massale valpartij was betrokken. "Ik hoop echt dat het goed met hem gaat", zei Pogacar.