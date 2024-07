Schoof na eerste werkbezoek: mensen lijken blij verrast met mij

Volgens premier Dick Schoof lijken mensen die hij spreekt "blij verrast" te zijn dat hij de nieuwe minister-president is. Dat zegt hij na afloop van zijn eerste werkbezoek.

In Doetinchem wilden mensen met hem op de foto en spraken hem aan als bekende Nederlander, zegt hij. Hij wil zelf niet direct duiden dat de mensen die hem aanspreken hem ook politiek steunen. "Maar meer dat ze het leuk vinden dat de premier in Doetinchem is." Ook is hij blij dat mensen "niet meteen naar mij gaan schelden", zegt hij ogenschijnlijk zelf verrast.

Dat iedereen hem nu herkent, vindt de premier "even wennen". Iemand die hij tijdens zijn bezoek sprak, vond dat de premier in eerste instantie er zenuwachtig uitzag. Schoof ontkent dat: volgens hem was er geen enkele sprake van "plankenkoorts".

De premier vindt het verder "buitengewoon plezierig" dat hij partijloos is, en zich in zijn contact met mensen op straat niet druk hoeft te maken over volgende verkiezingen. Schoof was jarenlang lid van de Partij van de Arbeid, en leidt nu het rechtse kabinet bestaande uit PVV, VVD, NSC en BBB.