Schoof: Nederland plaatst zich niet buiten defensiediscussie EU

BRUSSEL (ANP) - Premier Dick Schoof vindt niet dat Nederland zich buiten de discussie in de EU plaatst over financiering van defensieplannen. "Nederland doet actief mee aan de discussie", benadrukte Schoof. Dat zei hij voor het begin van de EU-top waar de 27 regeringsleiders onder meer over versterking van de EU-defensie en hulp aan Oekraïne spreken.

De premier kreeg de opdracht van de Kamer mee om zich actief tegen eurobonds te verzetten en dat gaat hij ook doen, zei Schoof. "Ik ga vandaag hetzelfde doen wat ik twee weken geleden heb gedaan en dat is consequent uitdragen dat het Nederlandse standpunt is dat wij tegen eurobonds zijn."

Volgens Schoof gaat het uiteindelijk om het versterken van de Europese defensie. "Dat is belangrijk. En dat Nederland daarbij pleit voor financiële stabiliteit en schuldhaalbaarheid en ook gerichtheid van de investeringen die we met elkaar doen, lijkt me niet meer dan logisch."