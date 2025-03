Energieconcern RWE stopt 10 miljard euro minder in groene energie

ESSEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse energieconcern RWE, dat in Nederland onder meer de kolencentrale in de Eemshaven heeft, wil de komende vijf jaar minder investeren in duurzamere energie dan het eerder aankondigde. RWE zegt tot 2030 35 miljard euro te investeren in bijvoorbeeld nieuwe wind- en zonneparken en energieopslag. Dat is ongeveer 10 miljard minder dan het concern eerder wilde investeren.

Het energieconcern heeft dit besloten vanwege hogere investeringsrisico's, vooral in de Verenigde Staten. RWE reageert hiermee op "onzekerheden over regelgeving, beperkingen in de toeleveringsketen, geopolitieke risico's en hogere rentes", meldt het concern donderdag in de jaarresultaten.

RWE is een van de grootste duurzame energieconcerns in de VS. In november waarschuwde het bedrijf al dat het investeringen voor groene energie moest uitstellen, onder meer projecten voor windparken op zee. De risico's van deze projecten zijn toegenomen sinds de verkiezingswinst van Donald Trump. Hij wil de Amerikaanse olieproductie verhogen en minder inzetten op duurzame alternatieven als windparken op zee.