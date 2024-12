Van Weel: aanwijzingen voor misdrijf bij explosies Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - Er zijn aanwijzingen voor een misdrijf bij de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag. Dat zei minister van Justitie en Veiligheid David van Weel zondagmiddag. Wat die aanwijzingen precies zijn, kon hij niet zeggen.

"We weten dat de politie onderzoek doet, ook naar het scenario van een misdrijf. De lokale driehoek van burgemeester, politie en OM zitten daar vol op. Die zullen daar meer over vertellen als ze daar meer over weten."

"Als dit het gevolg zou zijn van een moedwillige explosie, dan is dat verschrikkelijk", zei hij verder. Ook zou dat volgens hem onderstrepen wat een "enorm groot probleem" Nederland heeft met explosies. "Als dit een misdrijf is, dan gaan we de daders pakken."