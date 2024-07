Schoof opgewekt: niet depressief geworden van debat

DEN HAAG (ANP) - Ook na een zwaar debat met de Tweede Kamer, waarin werd getwijfeld aan de eenheid van het kabinet, is de nieuwe premier Dick Schoof "buitengewoon opgewekt thuisgekomen", vertelde hij in zijn persconferentie. Dat betekent "dat ik zeg maar, niet depressief ben geworden van het debat. Want dat is wat iedereen ongeveer verwacht had na het debat. Zo'n nieuweling, en dan krijgt hij dit voor zijn kiezen".

De nieuwe premier heeft zich naar eigen zeggen "ondanks alle politieke schermutselingen" staande gehouden in het debat. Een uithaal waarin PVV-leider Geert Wilders de uitlatingen van Schoof "slappe hap" noemde en een tweet van vicepremier Fleur Agema die als ondermijnend werd omschreven, waren daar onderdeel van. Schoof zegt evenwel dat hij "goed repliek" heeft gegeven op de kritiek uit de Tweede Kamer. "Zonder daar iemand in de zaal te kleineren."

Hij kon "misschien wel omdát ik partijloos ben" zijn eigen rol spelen, denkt Schoof. Het kabinet voelt zich door het debat juist gesterkt, denkt de nieuwe premier. Hij voelt zich "vol gesteund" door de coalitie, hoewel hij ook erkende dat de aanval van Wilders onverwacht was. Maar de PVV-leider sprak ook zijn steun uit, benadrukt Schoof. "Hij heeft aan het einde van het debat gezegd dat ik er fier stond."