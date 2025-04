Schoof vindt het ingewikkeld onderhandelen met dreigende Trump

DEN HAAG (ANP) - Het is "ingewikkeld onderhandelen" met de Verenigde Staten, zolang president Donald Trump blijft dreigen met nieuwe handelstarieven, vindt minister-president Dick Schoof. "Maar we gaan het gewoon doen", zei hij vrijdag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad.

Trump schortte de invoering van tariefmuren voor goederen uit onder meer de Europese Unie eerder deze week voor negentig dagen op. Brussel reageerde door ook negentig dagen te wachten met eventuele tegenmaatregelen. Die tijd moet benut worden voor onderhandelingen.

Schoof benadrukte dat het steeds het doel van de EU is geweest om tot onderhandelingen te komen. "Ik denk dat het goed is dat we ook hebben laten zien dat we wel bereid zijn maatregelen te nemen als Europese Unie. "