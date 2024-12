Schoof wekt indruk advies Raad van State asielplan te negeren

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof heeft de indruk gewekt dat het kabinet een eventueel kritisch oordeel van de Raad van State over de asielplannen naast zich neerlegt. De kern van de wetsvoorstellen van minister Marjolein Faber blijft hoe dan ook overeind, zei hij na de wekelijkse ministerraad. De woordvoerder van de minister-president stelt dat hij bedoelde dat het kabinet ook bij kritiek blijft proberen de wetten tot stand te brengen.

De wetsvoorstellen, waarmee onder meer sommige verblijfsvergunningen korter worden en asielzoekers moeilijker familieleden kunnen laten overkomen, stuitten afgelopen weken al op weerstand van rechters en advocaten. Maar Faber loodste ze vrijdag "makkelijk, tussen aanhalingstekens" door de ministerraad, zei Schoof, zonder veel vragen van bijvoorbeeld de kritische coalitiepartner NSC. Hij kan zich mede daarom ook niet voorstellen dat de Raad van State met een vernietigend oordeel zal komen.

De ministerraad, inclusief de NSC-ministers die doorgaans strikt toezien op de zorgvuldigheid van asielplannen, buigt zich daar nog een keer over zodra de Raad van State een oordeel heeft geveld over Fabers plannen. Ook dan blijven "de kernpunten" overeind, zei Schoof. Het kabinet zal kritisch advies van zijn belangrijkste adviseur verwerken "voor zover dat kan, maar niet waar dat raakt aan de kernpunten van wat we in de wet hebben voorgesteld". Hij bedoelde daarmee volgens zijn woordvoerder dat het kabinet de vormgeving tegen het licht zal houden, maar ernaar blijft streven om de coalitieafspraken uit te voeren.

PVV-leider Geert Wilders dreigde eerder deze week uit de regeringscoalitie te stappen als de asielplannen verder afgezwakt worden.