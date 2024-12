Schoof wenst Suriname rust en waardigheid na dood Bouterse

Premier Dick Schoof wenst Suriname "rust en waardigheid" na het overlijden van oud-legerleider en -president Desi Bouterse. De herinnering aan Bouterse zal vooral gestempeld worden door zijn schuld aan de Decembermoorden op politieke tegenstanders, stelt Schoof.

Bouterse werd vorig jaar veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn leidende rol bij de Decembermoorden, maar was sindsdien voortvluchtig. "Met zijn overlijden heeft hij zijn straf nooit uitgezeten", stipte Schoof op X aan.

"Zijn dood zal bij veel mensen in Suriname maar ook in ons land, in het bijzonder bij de nabestaanden van de slachtoffers, allerlei emoties oproepen. Mijn gedachten gaan uit naar hen en ik wens alle Surinamers indachtig de woorden van president Santokhi rust en waardigheid", aldus Schoof.