Schoof wil klimaatdoelen halen, maar hamert ook op betaalbaarheid

BELÉM (ANP) - Nederland blijft gecommitteerd aan de internationaal afgesproken klimaatdoelen, zegt demissionair premier Dick Schoof vanuit Belém. "Dat staat niet ter discussie. Maar het is wel buitengewoon verstandig om meer aandacht te besteden aan haalbaarheid en betaalbaarheid", voegt hij eraan toe.

Schoof is in Brazilië voor de tweedaagse top van regeringsleiders die voorafgaat aan de VN-klimaattop. Hij noemt het in een telefoongesprek met journalisten heel belangrijk dat klimaatverandering wordt teruggedrongen. "Ik heb daar heldere en pragmatische opvattingen over. We zien dagelijks de effecten van klimaatverandering: tropische stormen, overstromingen." Hij wijst ook op de positie van het Caribische deel van het Nederlandse koninkrijk, dat bijvoorbeeld de gevolgen ondervindt van orkanen die in kracht toenemen.

Ondanks de ernst van het probleem is de boodschap van de partijloze premier tweeledig. "We moeten de transitie mogelijk maken, maar niet het bedrijfsleven kapotmaken of het voor burgers onbetaalbaar maken."

Regenwouden

De demissionaire premier heeft geen grote toezeggingen meegenomen naar Brazilië. Hij vertelt wel dat Nederland 5 miljoen euro bijdraagt aan het opzetten van een wereldwijd fonds voor bescherming van tropische regenwouden. "Regenwouden zijn heel belangrijk, ze worden ook wel de longen van de wereld genoemd", weet Schoof. Hij erkent dat het geen "enorm bedrag" is. Brazilië heeft een miljardenfonds in gedachten.

Nederland is sinds het aantreden van Schoofs kabinet verder verwijderd geraakt van de klimaatdoelen. De kans om het tussendoel voor 2030 te halen is nu minder dan 5 procent, becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving. "Het wordt krap, maar we blijven kijken hoe we het kunnen realiseren", zegt de premier daarover.