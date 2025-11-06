ECONOMIE
Loonsverhoging voor leraren middelbare scholen en basisscholen

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 14:05
anp061125142 1
UTRECHT (ANP) - Leraren en andere medewerkers op basisscholen en middelbare scholen krijgen een hoger loon. De salarissen gaan in een jaar tijd met 5,8 procent omhoog. Dat is afgesproken in twee cao-akkoorden die tegelijk zijn afgesloten. Vakbond CNV spreekt van "een dubbelslag" en hoopt op rust in het onderwijs.
De cao's gelden voor 190.000 werknemers in het basisonderwijs en voor ruim 113.000 medewerkers van middelbare scholen. Het gaat niet alleen om leerkrachten, maar bijvoorbeeld ook om onderwijsassistenten, intern begeleiders en conciërges. Hun salarissen worden deze maand met 4,6 procent verhoogd en in november volgend jaar met nog eens 1,2 procent. Bovendien komen meer docenten in aanmerking voor een extra toelage van ruim 300 euro.
