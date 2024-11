Schoof wil zich niet hard maken voor persvrijheid in Hongarije

BOEDAPEST (ANP) - Premier Dick Schoof gaat de Hongaarse premier Viktor Orbán niet aanspreken op de belemmeringen waarmee internationale journalisten in Boedapest worden geconfronteerd. Ook de persvrijheid die Hongaarse journalisten dagelijks ontberen, gaat hij niet ter sprake brengen bij Orbán, die gastheer is van de vergadering van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG). Dat is een intergouvernementeel forum voor politieke en strategische discussies over de toekomst van Europa, opgericht in 2022 na de Russische invasie van Oekraïne.

Dertien Nederlandse journalisten van diverse media, waaronder het ANP, hebben twee dagen geleden wel een accreditatie gekregen. Zij hoorden woensdagavond pas dat er maar twee journalisten per lidstaat bij de binnenkomst van de regeringsleiders aanwezig mochten zijn. Dat leidde tot grote onvrede. De Nederlandse journalisten hebben in goed overleg besloten dat de NOS namens de Nederlandse pers vragen zou stellen, die vooraf de vragen hebben besproken.

"We zijn hier vandaag voor de Europese Politieke Gemeenschap en we zijn hier vandaag voor de Europese Raad. Dan hebben we het vooral over onze gezamenlijke onderwerpen. Daar ben ik de komende dagen mee bezig", zei Schoof tegen een NOS-verslaggeefster Kysia Hekster die samen met een cameraman als enige Nederlandse journalist bij de aankomst van de regeringsleiders in Boedapest aanwezig mocht zijn. Na de EPG-bijeenkomst begint donderdagavond de informele Europese Raad.

Anders

"Ik denk dat we dat in Nederland anders zouden doen. Maar dat mag iedereen inrichten zoals ze willen", zei Schoof.

Later donderdag gaat Schoof de Nederlandse pers elders te woord staan.