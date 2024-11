Jansen: nog geen besluit over Lelylijn en Nedersaksenlijn

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft nog geen definitief besluit genomen over de vraag of de plannen voor de Lelylijn en de Nedersaksenlijn naar de volgende fase kunnen. De twee spoorlijnen moeten de verbinding met en in Noord-Nederland verbeteren, maar de projecten komen miljarden euro's tekort. "Ik ga er positief verder aan werken", zegt hij in een verklaring.

Vertegenwoordigers van de provincies kwamen woensdag naar Den Haag voor een overleg over infrastructuur. Friesland, Groningen en Drenthe hoopten daar te horen dat de zogeheten 'verkenning' van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn kon beginnen, schrijven diverse media. Dat heeft Jansen tot hun teleurstelling niet toegezegd.

Het is niet bekend wanneer Jansen een concreet besluit neemt. Zijn woordvoerder wil niet zeggen dat de twee spoorlijnen tot die tijd in de ijskast staan. "Mensen zijn hard aan het werk om alle opties op een rij te zetten." Voor het eind van het jaar is er een nieuw overleg.

Voor de Lelylijn is mogelijk 10 miljard euro meer nodig dan het vorige kabinet opzij heeft gezet. Voor de Nedersaksenlijn staat slechts 85 miljoen euro klaar, tegenover de 1,7 miljard die het project naar verwachting kost. Om de volgende fase in te gaan is zicht op driekwart van de totale kosten nodig, en dat halen beide spoorlijnen bij lange na niet. Jansen liet vorige maand in een debat blijken dat hij weinig ruimte ziet om van de norm af te wijken. "Dan staan er namelijk nog honderd projecten in de wachtrij die precies hetzelfde willen."