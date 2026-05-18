Schoonmaak Hondius begint dinsdag en duurt tot en met vrijdag

ROTTERDAM (ANP) - De schoonmaak van het Nederlandse cruiseschip Hondius begint dinsdag en duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Dat zei Yvonne van Duijnhoven, directeur van GGD Rotterdam-Rijnmond. De klus wordt geklaard door EWS Group, een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf.

Totdat de desinfectie klaar is, blijft volgens Van Duijnhoven een deel van de bemanning zoals vereist aan boord. Daarna gaan ook de laatste opvarenden aan wal en komt er een nieuwe bemanning op het schip. Vervolgens wordt het laatste deel van de Hondius gereinigd.

Bij de aanlegsteiger is een gebied ingericht waar de bemanning in quarantaine gaat. Hier verblijven de komende weken 23 personen, onder wie 17 Filipijnen, in portacabins, zegt de GGD-directeur. Twee Nederlandse bemanningsleden gaan thuis in quarantaine. De arts en verpleegkundige die aan boord waren, hoeven zich niet af te zonderen omdat ze zichzelf hebben beschermd. "In overleg met het RIVM hoeven zij niet meer in quarantaine."