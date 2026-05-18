Europol ontdekt duizenden onlineberichten Iraanse Garde in EU

BRUSSEL (ANP) - In de Europese Unie zijn duizenden onlineberichten van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) in kaart gebracht en verwijderd, meldt Europol. Het EU-samenwerkingsverband van politiediensten heeft samen met lidstaten in totaal 14.200 berichten van de IRG op verschillende websites en onlineplatforms in de EU gevonden.

De IRG staat sinds begin dit jaar op de Europese terrorismelijst. Europol startte in februari een onderzoek naar onlineberichten die de IRG gebruikte om propaganda te verspreiden en aanhangers en fondsen te werven. Negentien landen, waaronder Nederland, België, Duitsland en de Verenigde Staten, hielpen bij het opsporen van die berichten.

De berichten van de IRG werden gedeeld via blogs, streamingdiensten, maar ook via socialmediakanalen. Het X-account van IRG met 150.000 volgers, werd daarop in de EU geblokkeerd. Duizenden andere links op andere socialmediawebsites zijn inmiddels verwijderd of worden nog verwijderd, meldt Europol.

De berichten waren in meerdere talen, waaronder in het Arabisch, Engels, Frans, Perzisch en Spaans. Soms bestonden ze uit geschreven speeches waarin martelaarschap werd verheerlijkt. Maar het ging ook om door AI gegenereerde video's waarin werd opgeroepen tot wraak vanwege de dood van ayatollah Ali Khamenei.

De berichten werden verspreid via hostingproviders van over de hele wereld, waaronder in Rusland en de Verenigde Staten. Ook ontdekte Europol dat voor het delen van de berichten werd betaald via cryptovaluta. "Een tactiek die is ontworpen om traditionele financiële controles te omzeilen", aldus de EU-dienst.