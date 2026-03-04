Schoonmaak voormalige drugsafvalput bij Halsteren stopt

HALSTEREN (ANP) - De sanering van de met chemische stoffen verontreinigde drugsafvalput bij het Brabantse Halsteren stopt. De bodem is nog niet helemaal schoon, daar moet de natuur de komende jaren voor zorgen. De provincie Noord-Brabant volgt via speciale technieken nog een jaar of organismen in de bodem de rest van de vervuiling afbreken. Het zal nog tientallen jaren duren voordat het bos op deze plek in het beschermde natuurgebied de Brabantse Wal weer vol leven staat zoals het was voor de lozingen van het drugsafval, aldus gedeputeerde Hagar Roijackers (natuur en milieu).

In 2021 stuitte boswachter Erik de Jonge van het Brabants Landschap op een grote hoeveelheid drugsafval van een cocaïnewasserij, de grootste drugsafvallozingsput in Europa, aldus de provincie. Om de met chemische stoffen als benzeen en aceton verontreinigde grond te kunnen verwijderen, werden vierhonderd bomen gekapt. De hierdoor ontstane krater zag er volgens Roijackers uit alsof er een wolkenkrabber werd gebouwd. Ook is ruim 750 kilo 'drugsstoffen' uit het grondwater gehaald.

Roijackers noemt de lozingen van drugsafval slecht nieuws voor mens en natuur. Voor het saneren van deze locatie en vijf andere ontving de provincie Noord-Brabant tot nu toe bijna 7 miljoen euro van het Rijk. "Dat is belastinggeld waar we ook andere problemen in onze maatschappij mee hadden kunnen aanpakken. En dat zijn alleen nog maar de kosten voor de zes grootste locaties in Brabant waarvoor wij als provincie aan de lat staan." De gedeputeerde hoopt dat omwonenden en recreanten zich melden als ze een sterke geur ruiken, ongewone activiteiten zien of stuiten op een vervuild stuk grond. "Dat helpt om de gevolgen zo klein mogelijk te houden."