Boete van 20 miljoen euro dreigt voor Chemours om broeikasgassen

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 12:18
anp040326108 1
DEN HAAG (ANP) - Chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht moet een boete van maximaal bijna 20 miljoen euro betalen als het de regels voor zogeheten F-gassen blijft overtreden. Deze fluorkoolwaterstoffen zijn zeer krachtige broeikasgassen, die versneld zorgen voor klimaatverandering en opwarming van de aarde.
Chemours moest vorig jaar al een dwangsom van 1 miljoen euro betalen voor overtredingen in 2023. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft nu een veel hogere last onder dwangsom opgelegd.
Volgens de ILT heeft het bedrijf in 2024 meer fluorkoolwaterstoffen (F-gassen) op de Europese markt gebracht dan toegestaan. De overschrijding zou gelijkstaan aan bijna 100.000 ton CO2-uitstoot. "De ILT ziet de herhaalde overtreding in 2024 als zeer ernstig", aldus de inspectie, die daarom een nieuwe last onder dwangsom heeft opgelegd. Die is minimaal drie jaar geldig.
