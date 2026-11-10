Schouten bij razziaherdenking Rotterdam: spreek je uit tegen haat

ROTTERDAM (ANP) - De geschiedenis leert hoe gevaarlijk ontmenselijking is. Dat betoogde de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten dinsdag bij de herdenking van de razzia van Rotterdam, op 10 en 11 november 1944. Ongeveer 52.000 mannen en jongens uit Rotterdam en Schiedam werden door de nazi's gedeporteerd om dwangarbeid te verrichten, voornamelijk in Duitsland.

"De bezetter zag in die 52.000 mannen en jongens geen vaders, zonen of echtgenoten. Geen mensen met een eigen leven, een eigen wil en een eigen toekomst. Dat is wat er gebeurt wanneer mensen hun menselijkheid wordt ontnomen. Wanneer we anderen niet langer zien als mensen zoals wijzelf, maar als een groep die we kunnen wegzetten, uitsluiten of gebruiken. De geschiedenis leert ons hoe gevaarlijk dat is. En daarom moeten we ons blijven uitspreken tegen haat, discriminatie en uitsluiting", aldus Schouten.

Herdenken is volgens haar nog altijd van groot belang. "Niet alleen omdat we willen weten wat er is gebeurd, maar omdat we willen begrijpen wat het met mensen heeft gedaan. En omdat we erkennen dat de gevolgen van oorlog niet ophouden wanneer de vrede wordt getekend."

Monument

Voorzitter René Versluis van de stichting Razzia Monument Rotterdam vertelde over zijn bezoek aan het 'werkopvoedingskamp' Ohrbeck. De Gestapo hield daar veel Nederlandse dwangarbeiders vast, onder wie ook mannen die waren ontsnapt. Zij werden daar "onmenswaardig vernederd, opzettelijk uitgehongerd, gemarteld en geslagen, om alle weerstand te breken. En eigenlijk niet om ze te doden, maar om ze daarna als voorbeeld terug te sturen naar het werkkamp van waaruit ze ontsnapten." Volgens Versluis was dit een effectief middel om anderen te ontmoedigen om ook te ontsnappen.

De herdenking vond plaats bij het Razzia Monument op de Parkkade. Er werden kransen gelegd door onder anderen Schouten en haar Schiedamse collega Harald Bergmann en staatssecretaris Derk Boswijk van Defensie. Bij de herdenking waren deze keer ook vijftien Duitse vrijwilligers. Zij onderhouden in Vaterstetten (Beieren) een treinwagon die dient als monument voor de Rotterdamse en Schiedamse razziaslachtoffers die er gedwongen aan het spoor moesten werken.