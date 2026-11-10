Pakket bij de buren of voor de deur ineens weg? Wie betaalt, hangt af van je eigen keuze

Ligt je pakket voor de deur of bij de buren, dan hangt het van je eigen keuze af wie het risico draagt. Beeld: AI (illustratief)

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 27 november. Daarna volgen Sinterklaas en kerst. Het zijn de drukste weken voor pakketbezorgers. En dus ook de weken waarin er eens een pakket zoekraakt.

Bij de buren die van niets weten. Of uit de tuin, waar de bezorger het neerlegde. Wie draait er dan voor op?

De winkel is verantwoordelijk

Koop je bij een webwinkel, dan is die verantwoordelijk tot jij het pakket hebt ontvangen. Raakt het onderweg kwijt, dan hoef je niet zelf bij de bezorgdienst te klagen. Je meldt het bij de winkel. Die moet uitzoeken wat er misging en een oplossing bieden.

De bezorger wordt niet als ontvanger geteld. De bezorgdienst heeft een afspraak met de winkel, niet met jou.

Zegt de winkel dat het pakket wel is bezorgd? Dan moet de winkel dat aantonen.

"Je hoeft niet zelf achter de bezorgdienst aan. Dat is het werk van de winkel."

Bij de buren: gaf je toestemming?

Legt de bezorger je pakket bij de buren zonder dat je daarom vroeg? Dan blijft de winkel verantwoordelijk tot jij het ophaalt. Ook als de buren voor ontvangst hebben getekend.

Gaf je bij het bestellen of later wél toestemming voor bezorging bij de buren? Dan ligt het risico bij jou zodra de buren het pakket hebben aangenomen.

Of een vaste instelling in de app van een bezorgdienst ook als toestemming telt, is niet duidelijk geregeld.

Een vaste plek: jouw risico

Veel winkels en bezorgers laten je een plek kiezen waar het pakket mag blijven liggen, zoals de schuur of de garage. Kies je daarvoor, dan ben jij verantwoordelijk zodra het daar ligt. Wordt het gestolen of gaat het stuk, dan draai jij ervoor op.

"Koos je zelf voor de buren of de schuur, dan verschuift het risico naar jou."

Retour: dan ben jij de afzender

Stuur je iets terug, dan draaien de rollen om. Jij bent dan verantwoordelijk tot de winkel het pakket heeft ontvangen. Bewaar daarom altijd het verzendbewijs. Voor dure spullen kun je aangetekend versturen, al is dat flink duurder.

Zo pak je het aan

Is je pakket weg? Meld het schriftelijk bij de winkel, met je ordernummer. Vraag of ze het opnieuw sturen of je geld teruggeven.

Is er geen leverdatum afgesproken, dan moet de winkel binnen 30 dagen leveren. Lukt dat niet, geef de winkel dan schriftelijk extra tijd. Heb je het daarna nog niet, dan mag je de koop ontbinden en je geld terugvragen.

Wie draait ervoor op?

Kwijt onderweg: de winkel

Bij de buren zonder jouw toestemming: de winkel, tot jij het ophaalt

Bij de buren met jouw toestemming: jij

Op een plek die jij hebt gekozen: jij

Retourpakket: jij, tot de winkel het heeft

Meer weten?