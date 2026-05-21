Schouten: ruime openingstijden horeca tijdens WK voetbal

ROTTERDAM (ANP) - Volgens burgemeester Carola Schouten krijgt de Rotterdamse horeca voldoende ruime openingstijden tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Kroegen mogen langer openblijven en vertoningen van wedstrijden in de late avond en nacht, zowel binnen als op pleinen en terrassen, zijn toegestaan. "De ondernemers dienen zich uiteraard wel aan de regels te houden en de vergunningen in orde te hebben", aldus de burgemeester.

Schouten zei dit op vragen uit de gemeenteraad. Een ruime meerderheid vindt dat de openingstijden niet ruim genoeg zijn en dat veel Rotterdammers door strenge regels soms wedstrijden niet met elkaar kunnen kijken. Schouten verdedigde zich door te stellen dat er "ook een grens zit aan de capaciteit" bij handhaving en toezicht.

Door het tijdsverschil met de Verenigde Staten, Canada en Mexico, waar het tussen zes en negen uur vroeger is, staan veel wedstrijden tijdens het WK in de late Nederlandse avond en nacht gepland. Zo speelt Nederland op vrijdag 26 juni om 01.00 uur tegen Tunesië. Ondernemers mogen van Schouten tot een half uur na afloop van deze late wedstrijden openblijven.

Behalve Nederland doen ook landen mee aan het WK die een grote gemeenschap vormen in Rotterdam, zoals Turkije, Marokko, Curaçao en Kaapverdië.