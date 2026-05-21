Advies: bescherm gezondheid burgers beter tegen klimaatrisico's

DEN HAAG (ANP) - Inwoners van Nederland, Caribisch Nederland voorop, zijn onvoldoende beschermd tegen de gezondheidsrisico's die klimaatverandering met zich meebrengt. De Gezondheidsraad (GR) en de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) maken dat duidelijk in een gezamenlijk advies. Groepen die het hardst worden geraakt, moeten als eerste worden geholpen, vinden ze.

"Er is heel weinig aandacht voor gezondheid in de klimaatdiscussie. Dat willen we graag onder de aandacht brengen", zegt voorzitter van de Gezondheidsraad Karien Stronks.

De GR en de WKR zien onder meer toenemende risico's op hittestress, huidkanker, hooikoorts en natuurrampen. Ook kunnen infectieziekten hun intrede doen, bijvoorbeeld als muggen die ziekteverwekkers verspreiden door de hogere temperaturen beter kunnen overleven. Het kan gaan om een bestaande ziekte als dengue, die door tijgermuggen wordt verspreid, maar ook om nieuwe ziekten.

Schoolprestaties

Ook de arbeidsproductiviteit, schoolprestaties en mentale gezondheid kunnen lijden onder klimaatverandering, waarschuwen de raden.

Sommige groepen worden harder geraakt dan andere. Wie weinig te besteden heeft, kan bijvoorbeeld minder doen om zijn huis "klimaatbestendig" te maken. Ook kinderen in warme schoolgebouwen hebben weinig opties om daar zelf iets aan te doen.

Eilanden

Wat de raden betreft zou het ook een goed begin zijn om woningen, scholen en zorginstellingen aan te pakken. Die moeten beter bestand worden tegen hoge temperaturen en wateroverlast. Tegelijkertijd kunnen ze dan energiezuiniger worden gemaakt.

Volgens de adviesraden moet prioriteit worden gegeven aan inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De gezondheidsrisico's die zij lopen zijn "ernstiger en meer divers", terwijl ze gemiddeld minder geld hebben voor maatregelen. Naast hitte- en overstromingsrisico's hebben de eilanden te maken met zware orkanen en aardverschuivingen.

Langetermijnbeleid

De raden noemen het aanpakken van gezondheidsrisico's door klimaatverandering een grondwettelijke taak van de overheid. Ze pleiten voor langetermijnbeleid en bijbehorende financiering.

De onderzoekers zeggen erbij dat het belangrijk blijft om de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming veroorzaakt te verlagen. Het klimaatbeleid is echter "tot dusver onvoldoende om verdergaande klimaatverandering tegen te houden". Aanpassingen aan een warmer en grilliger klimaat zijn daarom onontkoombaar.