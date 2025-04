Schrijver en Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa overleden

- De Peruaanse schrijver Mario Vargas Llosa, winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur in 2010, is zondag op 89-jarige leeftijd overleden in de hoofdstad Lima. De schrijver werd omringd door zijn familie en ging "in vrede", aldus zijn zoon op X.

Vargas Llosa begon zijn carrière in de journalistiek. Als tiener was hij nachtverslaggever voor La Crónica, een dagblad in Lima, waar hij verslag deed van een onderwereld vol criminaliteit en prostitutie, schrijft The New York Times. De schrijver verwierf bekendheid op jonge leeftijd door zijn vernietigende visies op de corruptie en wreedheid in Peru.

In zijn eerste roman, De Tijd van de Held, die in 1963 werd gepubliceerd, deed Vargas Llosa kritisch verslag van het militaire leven nadat hij was ingeschreven aan de Militaire Academie Leoncio Prado in Lima. Het boek werd door verschillende generaals afgekraakt.

Vargas Llosa brak met de linkse ideologie die decennialang de overhand had op veel schrijvers in Latijns-Amerika en ging zijn eigen weg als een conservatieve, vaak verdeeldheid zaaiende politieke denker en romanschrijver die episodes uit zijn persoonlijke leven omvormde tot boeken die tot ver buiten de grenzen van zijn geboorteland werden gelezen.

Zijn politieke interesses leidden tot een gooi naar het presidentschap in 1990. De schrijver stond gedurende een groot deel van de race aan kop in de peilingen, maar werd uiteindelijk overtuigend verslagen door Alberto Fujimori, een landbouwkundige van Japanse afkomst die later veel van het beleid van Vargas Llosa overnam.