TNO breidt testcapaciteit quantumtechnologie voor start-ups uit

DELFT (ANP) - TNO breidt de testcapaciteit voor quantumtechnologie voor startende bedrijven uit. Met de opening van een nieuwe hub in het House of Quantum in Delft verdubbelt de onderzoeksorganisatie de faciliteiten voor het testen van kwantumchips en -hardware. De nieuwe hub wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Nationaal Groeifondsprogramma Quantum Delta NL.

Quantumcomputers kunnen complexe problemen oplossen die gewone computers niet aankunnen. Dit kan in de toekomst leiden tot doorbraken in klimaatmodellering, financiële modellering en AI. Het bouwen van geavanceerde quantumcomputersystemen is echter complex.

Chips vormen de basis van quantumcomputers en hun prestaties beïnvloeden direct de mogelijkheden van quantumsystemen. Dit betekent dat uitgebreide, onafhankelijke tests nodig zijn om prestaties goed te evalueren. Met expertise en toegang tot testfaciliteiten helpt TNO Nederlandse start-ups hun innovaties sneller en efficiënter te ontwikkelen.

Volgens TNO-topman Tjark Tjin-A-Tsoi sluit de opening van het nieuwe lab in Delft aan bij de recent gevormde samenwerking met Invest-NL en Techleap. De drie organisaties kondigden in maart aan start-ups te helpen hun technologische innovaties sneller naar de markt te brengen. Bedrijven met de meeste potentie worden daarbij begeleid, gefinancierd en ondersteund door TNO, Invest-NL en Techleap.